Caroline Koç kurucusu olduğu Haremlique Istanbul ile birlikte, Cumhuriyet'in 100. yılında, 100 öğrenciye burs projesiyle destek olacak
Giriş: 23 Ekim 2023 Pazartesi
CAROLINE KOÇ KURUCUSU OLDUĞU MARKASI VE TEV İLE BİRLİKTE 100 ÖĞRENCİNİN EĞİTİMİNE DESTEK OLACAK
GENEL
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Koç'tan eğitime destek!
Caroline Koç kurucusu olduğu Haremlique Istanbul ile birlikte, Cumhuriyet'in 100. yılında, 100 öğrenciye burs projesiyle destek olacak
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