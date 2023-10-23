İş insanı Murat Özyeğin eşi Yasemin Özyeğin ve kızlarıyla Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdılar.
Giriş: 23 Ekim 2023 Pazartesi
İŞ İNSANI MURAT ÖZYEĞİN VE EŞİ YASEMİN ÖZYEĞİN BEBEK'TE KIZLARIYLA EĞLENCELİ ANLAR GEÇİRDİLER.
MURAT-YASEMİN ÖZYEĞİN
MURAT-YASEMİN ÖZYEĞİN
MURAT-YASEMİN ÖZYEĞİN
MURAT-YASEMİN ÖZYEĞİN
MURAT-YASEMİN ÖZYEĞİN
MURAT-YASEMİN ÖZYEĞİN
MURAT-YASEMİN ÖZYEĞİN
Ailece keyifli gün...
İş insanı Murat Özyeğin eşi Yasemin Özyeğin ve kızlarıyla Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdılar.
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