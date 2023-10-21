DİNÇER ÇİFTİNİN BU EVLİLİKTEN İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR
SUZAN SABANCI , HALUK DİNÇER
SUZAN SABANCI , HALUK DİNÇER
SUZAN SABANCI , HALUK DİNÇER
SUZAN SABANCI , HALUK DİNÇER
SUZAN SABANCI , HALUK DİNÇER
SUZAN SABANCI , HALUK DİNÇER
28 yıllık evlilik bitti...
Akbank Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ile eşi Haluk Dinçer'in boşanma davası yapıldı. Çiftin, 28 yıllık evliliği resmen bitti
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