28 yıllık evlilik bitti...

Akbank Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ile eşi Haluk Dinçer'in boşanma davası yapıldı. Çiftin, 28 yıllık evliliği resmen bitti

Giriş: 21 Ekim 2023 Cumartesi

SUZAN SABANCI DİNÇER İLE EŞİ HALUK DİNÇER, 28 YILDIR EVLİYDİ

DİNÇER ÇİFTİNİN BU EVLİLİKTEN İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

SUZAN SABANCI , HALUK DİNÇER

SUZAN SABANCI , HALUK DİNÇER

 

SUZAN SABANCI , HALUK DİNÇER

 

SUZAN SABANCI , HALUK DİNÇER

 

SUZAN SABANCI , HALUK DİNÇER

 

SUZAN SABANCI , HALUK DİNÇER

 

28 yıllık evlilik bitti...

Akbank Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ile eşi Haluk Dinçer'in boşanma davası yapıldı. Çiftin, 28 yıllık evliliği resmen bitti

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28 yıllık evlilik bitti...

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