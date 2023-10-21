İş dünyasının önemli isimlerinden Nezih Barut, oğlu İbrahim Barut ile Tokyo'yu gezdi
Giriş: 21 Ekim 2023 Cumartesi
NEZİH BARUT İLE OĞLU İBRAHİM BARUT, JAPON MUTFAĞINDAN LEZZETLERİN TADINA BAKTI
İBRAHİM BARUT
NEZİH BARUT
NEZİH BARUT
NEZİH BARUT
NEZİH BARUT
NEZİH BARUT
NEZİH BARUT
Barut'un Tokyo seyahati...
İş dünyasının önemli isimlerinden Nezih Barut, oğlu İbrahim Barut ile Tokyo'yu gezdi
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