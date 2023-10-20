“Artful Dining” serisi devam ediyor... Sanat ve gastronominin buluştuğu ve bir deneyim alanına dönüştüğü, EMA Kolektif'in organizasyonuyla gerçekleşen "Artful Dining" Serisi'nin ikinci yemeğine iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.