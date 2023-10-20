“Artful Dining” serisi devam ediyor...

Sanat ve gastronominin buluştuğu ve bir deneyim alanına dönüştüğü, EMA Kolektif'in organizasyonuyla gerçekleşen "Artful Dining" Serisi'nin ikinci yemeğine iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.

Giriş: 20 Ekim 2023 Cuma

ARZU ATABARUT, SANAT VE GASTRONOMİ DOLU GECENİN ÖZEL KONUĞUYDU

EVİN TÜMAY, KEZBAN ARCA BATIBEKİ, SELÇUN TÜMAY

SELÇUK-EVİN TÜMAY

GECENİN EV SAHİPLERİNDEN ZEYNEP EMEÇ VE SİNEM KESKİNEL, KONUKLARA SANAT VE GASTRONOMİ YOLCULUĞU YAŞATTI

“Artful Dining” serisi devam ediyor...

Sanat ve gastronominin buluştuğu ve bir deneyim alanına dönüştüğü, EMA Kolektif'in organizasyonuyla gerçekleşen "Artful Dining" Serisi'nin ikinci yemeğine iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.

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“Artful Dining” serisi devam ediyor...

Sanat ve gastronominin buluştuğu ve bir deneyim alanına dönüştüğü, EMA Kolektif’in organizasyonuyla gerçekleşen “Artful Dining” Serisi’nin ikinci yemeğine iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.
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