Sanat ve gastronominin buluştuğu ve bir deneyim alanına dönüştüğü, EMA Kolektif'in organizasyonuyla gerçekleşen "Artful Dining" Serisi'nin ikinci yemeğine iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.
Giriş: 20 Ekim 2023 Cuma
ARZU ATABARUT, SANAT VE GASTRONOMİ DOLU GECENİN ÖZEL KONUĞUYDU
EVİN TÜMAY, KEZBAN ARCA BATIBEKİ, SELÇUN TÜMAY
SELÇUK-EVİN TÜMAY
GECENİN EV SAHİPLERİNDEN ZEYNEP EMEÇ VE SİNEM KESKİNEL, KONUKLARA SANAT VE GASTRONOMİ YOLCULUĞU YAŞATTI
“Artful Dining” serisi devam ediyor...
Sanat ve gastronominin buluştuğu ve bir deneyim alanına dönüştüğü, EMA Kolektif'in organizasyonuyla gerçekleşen "Artful Dining" Serisi'nin ikinci yemeğine iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.
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