Boyner Ailesi Ata'nın huzurunda...

Ümit - Cem Boyner çiftiyle birlikte Boyner Grubu Ailesi, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ata'mızı ziyaret etti

Giriş: 19 Ekim 2023 Perşembe

BOYNER GRUP ANITKABİR'E GİTTİ

CEM BOYNER, ATA'MIZI ZİYARET ETTİ.

CUMHURİYETİN 100. YILI DOLAYISIYLA BOYNER AİLESİ ANKARA'YA GİTTİ

ÜMİT - CEM BOYNER

ÜMİT - CEM BOYNER

 

ÜMİT - CEM BOYNER

 

ÜMİT - CEM BOYNER

 

ÜMİT - CEM BOYNER

 

ÜMİT - CEM BOYNER

 

Boyner Ailesi Ata'nın huzurunda...

Ümit - Cem Boyner çiftiyle birlikte Boyner Grubu Ailesi, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ata'mızı ziyaret etti

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