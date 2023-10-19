Ümit - Cem Boyner çiftiyle birlikte Boyner Grubu Ailesi, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ata'mızı ziyaret etti
Giriş: 19 Ekim 2023 Perşembe
BOYNER GRUP ANITKABİR'E GİTTİ
CEM BOYNER, ATA'MIZI ZİYARET ETTİ.
CUMHURİYETİN 100. YILI DOLAYISIYLA BOYNER AİLESİ ANKARA'YA GİTTİ
ÜMİT - CEM BOYNER
ÜMİT - CEM BOYNER
ÜMİT - CEM BOYNER
ÜMİT - CEM BOYNER
ÜMİT - CEM BOYNER
ÜMİT - CEM BOYNER
Boyner Ailesi Ata'nın huzurunda...
Ümit - Cem Boyner çiftiyle birlikte Boyner Grubu Ailesi, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ata'mızı ziyaret etti
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