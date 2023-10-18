Arzu Alara bebeğe ziyaret...

Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara'nın geçtiğimiz gün bir misafiri vardı. Aslıhan Sabancı, doğumdan sonra ilk kez bebeği görmeye gitti

Giriş: 18 Ekim 2023 Çarşamba

ASLIHAN SABANCI, YENİ BABAANNE ARZU SABANCI İLE YENİ ANNE OLAN NAZLI SABANCI'YI TEBRİK ETTİ

ASLIHAN SABANCI, ARZU SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

 

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

 

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

 

Arzu Alara bebeğe ziyaret...

Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara'nın geçtiğimiz gün bir misafiri vardı. Aslıhan Sabancı, doğumdan sonra ilk kez bebeği görmeye gitti

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Arzu Alara bebeğe ziyaret...

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