Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara'nın geçtiğimiz gün bir misafiri vardı. Aslıhan Sabancı, doğumdan sonra ilk kez bebeği görmeye gitti
Giriş: 18 Ekim 2023 Çarşamba
ASLIHAN SABANCI, YENİ BABAANNE ARZU SABANCI İLE YENİ ANNE OLAN NAZLI SABANCI'YI TEBRİK ETTİ
ASLIHAN SABANCI, ARZU SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
Arzu Alara bebeğe ziyaret...
Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara'nın geçtiğimiz gün bir misafiri vardı. Aslıhan Sabancı, doğumdan sonra ilk kez bebeği görmeye gitti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.