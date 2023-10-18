Anneye en acı veda...

Geçtiğimiz gün hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Evin Şaşmaz'ın annesi Elif Güler Barlas, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Giriş: 18 Ekim 2023 Çarşamba

CEM HAKKO, EVİN ŞAŞMAZ'IN ACI GÜNÜNDE YANINDAYDI

DERİN MERMERCİ İLE MURAT ASLAN, ŞAŞMAZ AİLESİ'NE BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

EMRE BÜYÜKHANLI, KERİM ÖZBAY, MERVE , EVİN ŞAŞMAZ TAZİYELERİ KABUL ETTİ...

ENDER MERMERCİ

ELİF GÜLER BARLAS (ORTADA) SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

CEFİ KAMHİ

KAYA ERSU

MORİS KOHEN

SERNUR ÇİFTÇİ, RAİF DİNÇKÖK, TİLDA TEZMAN DA TÖRENE KATILDI

SİMA LODRİK

ŞEBNEM ÇAPA

YASEMİN KAMHİ

Anneye en acı veda...

Geçtiğimiz gün hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Evin Şaşmaz'ın annesi Elif Güler Barlas, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı

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Anneye en acı veda...

Geçtiğimiz gün hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Evin Şaşmaz'ın annesi Elif Güler Barlas, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı
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