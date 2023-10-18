ELİF GÜLER BARLAS (ORTADA) SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
CEFİ KAMHİ
KAYA ERSU
MORİS KOHEN
SERNUR ÇİFTÇİ, RAİF DİNÇKÖK, TİLDA TEZMAN DA TÖRENE KATILDI
SİMA LODRİK
ŞEBNEM ÇAPA
YASEMİN KAMHİ
Anneye en acı veda...
Geçtiğimiz gün hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Evin Şaşmaz'ın annesi Elif Güler Barlas, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.