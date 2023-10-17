İş insanı Leyla Alaton, jeotermal topraksız yeni teknolojik seralarda sağlıklı domates yetiştirmeye başladı
Giriş: 17 Ekim 2023 Salı
LEYLA ALATON, SAĞLIKLI DOMATESLERİN TADINA BAKTI
ALATON, DENİZLİ'DEKİ SERALARI GEZDİ
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Tarımda kadın gücü...
İş insanı Leyla Alaton, jeotermal topraksız yeni teknolojik seralarda sağlıklı domates yetiştirmeye başladı
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