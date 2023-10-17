Sağlık reçetesi: 'Kemik suyunda pişmiş yulaf'

Mutfağa girip sağlıklı lezzetler hazırlayan Yasemin Özilhan, son denemesinde kemik suyunda yulaf pişirdi

Giriş: 17 Ekim 2023 Salı

YASEMİN ÖZİLHAN, SAĞLIKLI BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİYOR

KEMİK SUYUNDA PİŞMİŞ YULAF LAPASIYLA KAHVALTI EDEN ÖZİLHAN, SOSYAL MEDYADA TARİF VERDİ

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

Sağlık reçetesi: 'Kemik suyunda pişmiş yulaf'

Mutfağa girip sağlıklı lezzetler hazırlayan Yasemin Özilhan, son denemesinde kemik suyunda yulaf pişirdi

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Sağlık reçetesi: 'Kemik suyunda pişmiş yulaf'

Mutfağa girip sağlıklı lezzetler hazırlayan Yasemin Özilhan, son denemesinde kemik suyunda yulaf pişirdi
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