KEMİK SUYUNDA PİŞMİŞ YULAF LAPASIYLA KAHVALTI EDEN ÖZİLHAN, SOSYAL MEDYADA TARİF VERDİ
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
Sağlık reçetesi: 'Kemik suyunda pişmiş yulaf'
Mutfağa girip sağlıklı lezzetler hazırlayan Yasemin Özilhan, son denemesinde kemik suyunda yulaf pişirdi
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