Pazar günlerini Bebek'te geçiren cemiyet dünyasından ünlü isimlerin yürüyüş rotası yine Boğaz hattı oldu
Giriş: 16 Ekim 2023 Pazartesi
VEDAT ALATON İLE EŞİ SEDA ALATON'UN KLASİK BİR PAZAR GÜNÜ BEBEK'TE GEÇTİ
YÜRÜYÜŞ YAPAN İKİLİ, BOL BOL DENİZ HAVASI ALDI
MURAT ÖZYEĞİN VE EŞİ YASEMİN ÖZYEĞİN, BEBEK'E GELEREK YÜRÜYÜŞ YAPTI
ÖZYEĞİN AİLESİ'NİN BOĞAZ YÜRÜYÜŞÜ BEBEK'TE SON BULDU
Yürüyüş rotaları Boğaz hattı...
Pazar günlerini Bebek'te geçiren cemiyet dünyasından ünlü isimlerin yürüyüş rotası yine Boğaz hattı oldu
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