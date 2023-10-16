Yürüyüş rotaları Boğaz hattı...

Pazar günlerini Bebek'te geçiren cemiyet dünyasından ünlü isimlerin yürüyüş rotası yine Boğaz hattı oldu

Giriş: 16 Ekim 2023 Pazartesi

VEDAT ALATON İLE EŞİ SEDA ALATON'UN KLASİK BİR PAZAR GÜNÜ BEBEK'TE GEÇTİ

YÜRÜYÜŞ YAPAN İKİLİ, BOL BOL DENİZ HAVASI ALDI

MURAT ÖZYEĞİN VE EŞİ YASEMİN ÖZYEĞİN, BEBEK'E GELEREK YÜRÜYÜŞ YAPTI

ÖZYEĞİN AİLESİ'NİN BOĞAZ YÜRÜYÜŞÜ BEBEK'TE SON BULDU

Yürüyüş rotaları Boğaz hattı...

Pazar günlerini Bebek'te geçiren cemiyet dünyasından ünlü isimlerin yürüyüş rotası yine Boğaz hattı oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık uyum...

Nevbahar Koç
Tarz ve modern...

Aylin Tahincioğlu
Kırmızı zariflik...

Oya Eczacıbaşı

Yürüyüş rotaları Boğaz hattı...

Pazar günlerini Bebek'te geçiren cemiyet dünyasından ünlü isimlerin yürüyüş rotası yine Boğaz hattı oldu
Yazdan kalma bir günde beyler Bebek'te...

İş dünyasının ünlü beyleri, Bebek'te sıcak havanın tadını çıkardı
Şık davet...

Ace Nayman, modern sanattan ve tekno müzik kültüründen ilhamla tasarlanan Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonunu keyifli lansman davetinde tanıttı.

'Kavuşanlarda bugün'

Yakın dostu Sanem Tezman ile buluşan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, birlikte çekildiği fotoğraflarını 'Kavuşanlarda bugün' notuyla yayınladı.
Hanımların cadde turu

Cemiyet hayatının ünlü hanımları önceki gün Bebek'teydi. Dolaşmak için Boğaz'ı tercih eden Pınar Sabancı, Irmak Köseoğlu ve İpek Toplusoy güne caddede başladılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.