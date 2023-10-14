Ace Nayman, modern sanattan ve tekno müzik kültüründen ilhamla tasarlanan Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonunu keyifli lansman davetinde tanıttı.
Giriş: 14 Ekim 2023 Cumartesi
ECE NAYMAN
NURAN, İPEK ERÇİL
BURCU ERÇİL ŞIK DAVETE KATILAN İSİMLERDENDİ...
FULYA NAYMAN DAVETE YALNIZ GELDİ...
NEŞE SERT KOLEKSİYONU İNCELEDİ
MERT ASLAN
Şık davet...
Ace Nayman, modern sanattan ve tekno müzik kültüründen ilhamla tasarlanan Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonunu keyifli lansman davetinde tanıttı.
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