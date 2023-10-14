Şık davet...

Ace Nayman, modern sanattan ve tekno müzik kültüründen ilhamla tasarlanan Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonunu keyifli lansman davetinde tanıttı.

Giriş: 14 Ekim 2023 Cumartesi

ECE NAYMAN

NURAN, İPEK ERÇİL

BURCU ERÇİL ŞIK DAVETE KATILAN İSİMLERDENDİ...

FULYA NAYMAN DAVETE YALNIZ GELDİ...

NEŞE SERT KOLEKSİYONU İNCELEDİ

MERT ASLAN

Şık davet...

Ace Nayman, modern sanattan ve tekno müzik kültüründen ilhamla tasarlanan Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonunu keyifli lansman davetinde tanıttı.

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Ace Nayman, modern sanattan ve tekno müzik kültüründen ilhamla tasarlanan Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonunu keyifli lansman davetinde tanıttı.

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