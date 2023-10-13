'Kavuşanlarda bugün'

Yakın dostu Sanem Tezman ile buluşan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, birlikte çekildiği fotoğraflarını 'Kavuşanlarda bugün' notuyla yayınladı.

Giriş: 13 Ekim 2023 Cuma

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN VE SANEM TEZMAN BİR ARAYA GELEREK HASRET GİDERDİLER.

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN VE SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

'Kavuşanlarda bugün'

Yakın dostu Sanem Tezman ile buluşan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, birlikte çekildiği fotoğraflarını 'Kavuşanlarda bugün' notuyla yayınladı.

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'Kavuşanlarda bugün'

Yakın dostu Sanem Tezman ile buluşan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, birlikte çekildiği fotoğraflarını 'Kavuşanlarda bugün' notuyla yayınladı.
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