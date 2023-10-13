Yakın dostu Sanem Tezman ile buluşan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, birlikte çekildiği fotoğraflarını 'Kavuşanlarda bugün' notuyla yayınladı.
Giriş: 13 Ekim 2023 Cuma
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN VE SANEM TEZMAN BİR ARAYA GELEREK HASRET GİDERDİLER.
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN VE SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
'Kavuşanlarda bugün'
Yakın dostu Sanem Tezman ile buluşan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, birlikte çekildiği fotoğraflarını 'Kavuşanlarda bugün' notuyla yayınladı.
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