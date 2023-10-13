Cemiyet hayatının ünlü hanımları önceki gün Bebek'teydi. Dolaşmak için Boğaz'ı tercih eden Pınar Sabancı, Irmak Köseoğlu ve İpek Toplusoy güne caddede başladılar.
Giriş: 13 Ekim 2023 Cuma
İPEK TOPLUSOY BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI
İPEK TOPLUSOY
IRMAK KÖSEOĞLU OĞLU İLE BİRLİKTE CADDEDEYDİ.
IRMAK KÖSEOĞLU
PINAR SABANCI BİR ARKADAŞI İLE BEBEK'TE YÜRÜDÜ
PINAR SABANCI
Hanımların cadde turu
Cemiyet hayatının ünlü hanımları önceki gün Bebek'teydi. Dolaşmak için Boğaz'ı tercih eden Pınar Sabancı, Irmak Köseoğlu ve İpek Toplusoy güne caddede başladılar.
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