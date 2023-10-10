Sonbahar şıklığı...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları davet kombinleriyle sonbahar/kış şıklığını yansıttı.

Giriş: 10 Ekim 2023 Salı

ZARİF TARZIYLA HER ZMAAN DİKKAT ÇEKEN OYA ECZACIBAŞI ELBİSESİYLE ZARAFETİNİ YANSITIYOR

SUZAN SABANCI DİNÇER ŞIK CEKET VE PANTOLAN KOMBİNİYLE GÖSTERİŞTEN UZAK AMA BİR O KADAR DA ŞIK GÖRÜNÜYOR...

GÜLER SABANCI SİYAHLAR İÇİNDE ZARİF VE ŞIK...

NESLİHAN SABANCI GECENİN ŞIK İSİMLERİNİN ARASINDA...

AYŞEGÜL DİNÇKÖK SİYAH ELBİSESİNİ KENDİ TARZIYLA YORUMLAYARAK DAVETİN ŞIKLARI ARASINDA...

MAYA PORTAKAL BİTARGİL SİYAHIN ASALETİNİ SEÇERKEN YAKIN DOSTU SANEM TEZMAN DA ÇABASIZ BİR ŞIKLIK İÇERİSİNDE...

BERRİN ZORLU DAVETİN SPOR VE FARKLI İSMİ OLMUŞTU

BEYZA UYANOĞLU SONBAHAR UYUMUYLA DİKKAT ÇEKİCİ...

MELİSA TAPAN SİYAH VE ŞIK...

RENKLERİ USTALIKLA KULLANAN LEYLA ALATON KIRMIZI TULUMUYLA OLDUKÇA İDDİALI...

ZEYNEP ÇARMIKLI BEYAZ VE SİYAH UYUMUYLA KLASİKLERDEN YANA BİR TERCİH YAPMIŞ...

Sonbahar şıklığı...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları davet kombinleriyle sonbahar/kış şıklığını yansıttı.

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Sonbahar şıklığı...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları davet kombinleriyle sonbahar/kış şıklığını yansıttı.
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