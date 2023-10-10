MAYA PORTAKAL BİTARGİL SİYAHIN ASALETİNİ SEÇERKEN YAKIN DOSTU SANEM TEZMAN DA ÇABASIZ BİR ŞIKLIK İÇERİSİNDE...
BERRİN ZORLU DAVETİN SPOR VE FARKLI İSMİ OLMUŞTU
BEYZA UYANOĞLU SONBAHAR UYUMUYLA DİKKAT ÇEKİCİ...
MELİSA TAPAN SİYAH VE ŞIK...
RENKLERİ USTALIKLA KULLANAN LEYLA ALATON KIRMIZI TULUMUYLA OLDUKÇA İDDİALI...
ZEYNEP ÇARMIKLI BEYAZ VE SİYAH UYUMUYLA KLASİKLERDEN YANA BİR TERCİH YAPMIŞ...
Sonbahar şıklığı...
Cemiyet hayatının ünlü hanımları davet kombinleriyle sonbahar/kış şıklığını yansıttı.
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