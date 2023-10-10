2021'de evlenen Ariana Grande ile Dalton Gomez, boşandı. Dava açıldıktan haftalar sonra anlaşmaya varan ikiliden Grande'nin eski eşine boşanması karşılığında ne kadar ödeme yapacağı belli oldu
Giriş: 10 Ekim 2023 Salı
DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI ARIANA GRANDE VE DALTON GOMEZ BOŞANDI
ARIANA GRANDE, DALTON GOMEZ
ARIANA GRANDE, DALTON GOMEZ
ARIANA GRANDE
ARIANA GRANDE
ARIANA GRANDE
ARIANA GRANDE
Ariana Grande ile Dalton Gomez boşandı
2021'de evlenen Ariana Grande ile Dalton Gomez, boşandı. Dava açıldıktan haftalar sonra anlaşmaya varan ikiliden Grande'nin eski eşine boşanması karşılığında ne kadar ödeme yapacağı belli oldu
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