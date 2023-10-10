Ariana Grande ile Dalton Gomez boşandı

2021'de evlenen Ariana Grande ile Dalton Gomez, boşandı. Dava açıldıktan haftalar sonra anlaşmaya varan ikiliden Grande'nin eski eşine boşanması karşılığında ne kadar ödeme yapacağı belli oldu

Giriş: 10 Ekim 2023 Salı

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI ARIANA GRANDE VE DALTON GOMEZ BOŞANDI

ARIANA GRANDE, DALTON GOMEZ

ARIANA GRANDE, DALTON GOMEZ

ARIANA GRANDE

ARIANA GRANDE

ARIANA GRANDE

ARIANA GRANDE

Ariana Grande ile Dalton Gomez boşandı

2021'de evlenen Ariana Grande ile Dalton Gomez, boşandı. Dava açıldıktan haftalar sonra anlaşmaya varan ikiliden Grande'nin eski eşine boşanması karşılığında ne kadar ödeme yapacağı belli oldu

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Ariana Grande ile Dalton Gomez boşandı

2021'de evlenen Ariana Grande ile Dalton Gomez, boşandı. Dava açıldıktan haftalar sonra anlaşmaya varan ikiliden Grande'nin eski eşine boşanması karşılığında ne kadar ödeme yapacağı belli oldu
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