Elif Dürüst, geçtiğimiz gün hayata veda eden dostu, çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Haluk Akakçe'ye veda etti.
Giriş: 10 Ekim 2023 Salı
ELİF DÜRÜST YAKIN DOSTU SANATÇI HALUK AKAKÇE'YE VEDA ETTİ.
ELİF DÜRÜST, HALUK AKAKÇE
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Dostuna veda etti
Elif Dürüst, geçtiğimiz gün hayata veda eden dostu, çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Haluk Akakçe'ye veda etti.
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