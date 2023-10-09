Mücevher tasarımcısı Begüm Kıroğlu, yeni koleksiyonunu görkemli bir davetle tanıttı.
Giriş: 09 Ekim 2023 Pazartesi
BEGÜM KIROĞLU'NUN YENİ KOLESİYONUNU MELİSA VON FABER CASTELL VE SERRA TÜRKER DE İNCELEDİ.
MELİSA VON FABER CASTELL
BETTINA MACHLER DE DAVETLİLER ARASINDAYDI...
SERDAR GÜLGÜN
VICTORIA VON FABER CASTELL, BEGÜM KIROĞLU, ZITA D'HAUTEVILLE
BEGÜM KIROĞLU, PRENSES CLEO ZU OETTINGEN SPIELBERG
BEGÜM KIROĞLU, PRENS MUBARAK AL SABAH
GENEL
GENEL
GENEL
Işıltılı davet..
Mücevher tasarımcısı Begüm Kıroğlu, yeni koleksiyonunu görkemli bir davetle tanıttı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.