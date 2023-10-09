Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Edvina Sponza, hafta sonu Bebek'te ayrılık iddialarını doğrulayarak "Asla onunla işim olmaz" açıklamasında bulundu.
Giriş: 09 Ekim 2023 Pazartesi
EDVİNA SPONZA, HAFTA SONU BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY İLE AYRILIK İDDİALARINI DOĞRULAYARAK "ASLA ONUNLA İŞİM OLMAZ" AÇIKLAMASINDA BULUNDU.
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
Sponza: "Asla onunla işim olmaz"
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Edvina Sponza, hafta sonu Bebek'te ayrılık iddialarını doğrulayarak "Asla onunla işim olmaz" açıklamasında bulundu.
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