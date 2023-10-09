Sponza: "Asla onunla işim olmaz" Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Edvina Sponza, hafta sonu Bebek'te ayrılık iddialarını doğrulayarak "Asla onunla işim olmaz" açıklamasında bulundu.