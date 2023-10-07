Suzan Şen, kızı Melisa Keçeli ve arkadaşı ile birlikte yeni yaşlarını 'İyi ki doğmuşuz' notuyla kutladı.
Giriş: 07 Ekim 2023 Cumartesi
SUZAN ŞEN VE KIZI MELİSA KEÇELİ YENİ YAŞLARINI BİRLİKTE KUTLADI
SUZAN ŞEN, MELİSA KEÇELİ
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
'İyi ki domuşuz'
Suzan Şen, kızı Melisa Keçeli ve arkadaşı ile birlikte yeni yaşlarını 'İyi ki doğmuşuz' notuyla kutladı.
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