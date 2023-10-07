'İyi ki domuşuz'

Suzan Şen, kızı Melisa Keçeli ve arkadaşı ile birlikte yeni yaşlarını 'İyi ki doğmuşuz' notuyla kutladı.

Giriş: 07 Ekim 2023 Cumartesi

SUZAN ŞEN VE KIZI MELİSA KEÇELİ YENİ YAŞLARINI BİRLİKTE KUTLADI

SUZAN ŞEN, MELİSA KEÇELİ

SUZAN ŞEN

SUZAN ŞEN

SUZAN ŞEN

SUZAN ŞEN

SUZAN ŞEN

SUZAN ŞEN

'İyi ki domuşuz'

Suzan Şen, kızı Melisa Keçeli ve arkadaşı ile birlikte yeni yaşlarını 'İyi ki doğmuşuz' notuyla kutladı.

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'İyi ki domuşuz'

Suzan Şen, kızı Melisa Keçeli ve arkadaşı ile birlikte yeni yaşlarını 'İyi ki doğmuşuz' notuyla kutladı.
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