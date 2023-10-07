Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
Giriş: 07 Ekim 2023 Cumartesi
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ ÖNCEKİ GÜN BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
ÖMER KOÇ TEKNEYLE BEBEÖMER KOÇK'E GELDİ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
Patron Bebek'te...
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
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