İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için çekim yaptı.
Giriş: 04 Ekim 2023 Çarşamba
ELİF DÜRÜST, BATURAY ÖZDEMİR'İ PROGRAMI İÇİN KONUK ALDI
ELİF DÜRÜST DİJİTAL BİR PLATFORMDA SANAT PROGRAMI YAPIYOR
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'
İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için çekim yaptı.
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