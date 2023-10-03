Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, fotoğraf sanatı hakkında söyleşi verdi.
Giriş: 03 Ekim 2023 Salı
ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI FOTOĞRAF HAKKINDA SÖYLEŞİ VERDİ.
BÜLENT ECZACIBAŞI VE ORHAN ÇETİN SORULARI BİRLİKTE YANITLADI.
BÜLENT ECZACIBAŞI, ORHAN ÇETİN
BÜLENT ECZACIBAŞI, ORHAN ÇETİN, ÖMER ŞAHİN
BÜLENT ECZACIBAŞI
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Eczacıbaşı'ndan söyleşi!
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, fotoğraf sanatı hakkında söyleşi verdi.
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