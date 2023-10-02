Mutluluğa 'Evet' dediler...

İş insanı Burak Öztarhan ile Ceysu Ertürk , aile arasında düzenlenen nikah töreniyle evlendi

Giriş: 02 Ekim 2023 Pazartesi

İŞ İNSANI BURAK ÖZTARHAN, BİR BUÇUK YIL ARKADAŞ KALDIĞI CEYSU ERTÜRK İLE EVLENDİ

ÇİFTİN MUTLU GÜNLERİNE AİLESİ VE YAKIN DOSTLARI ŞAHİTLİK ETTİ.

BURAK ÖZTARHAN

BURAK ÖZTARHAN

BURAK ÖZTARHAN'IN NAZLI ÇELİK'LE OLAN EVLİLİĞİNDEN BİR KIZI VAR

Mutluluğa 'Evet' dediler...

İş insanı Burak Öztarhan ile Ceysu Ertürk , aile arasında düzenlenen nikah töreniyle evlendi

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İş insanı Burak Öztarhan ile Ceysu Ertürk , aile arasında düzenlenen nikah töreniyle evlendi
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