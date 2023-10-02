Modanın merkezi olarak kabul edilen Paris, birbirinden özel defilelere ev sahipliği yapıyor.
Giriş: 02 Ekim 2023 Pazartesi
ÜNLÜ MODEL KENDALL JENNER PARİS MODA HAFTASINDA PODYUMA ÇIKTI
EVA LONGORIA'DA POZYUMDA YÜRÜYEN İSİMLER ARASINDAYDI
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Paris'te moda rüzgarı...
Modanın merkezi olarak kabul edilen Paris, birbirinden özel defilelere ev sahipliği yapıyor.
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