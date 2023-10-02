HALUK AKAY SABANCI DİNÇER, INDIA GIMSTAD, SUZAN SABANCI DİNÇER
HALUK AKAY SABANCI DİNÇER, INDIA GIMSTAD, SUZAN SABANCI DİNÇER
HALUK AKAY SABANCI DİNÇER, INDIA GIMSTAD, SUZAN SABANCI DİNÇER
HALUK AKAY SABANCI DİNÇER, INDIA GIMSTAD, SUZAN SABANCI DİNÇER
SUZAN SABANCI DİNÇER, HALUK DİNÇER
SUZAN SABANCI DİNÇER, HALUK DİNÇER
SUZAN SABANCI DİNÇER, HALUK DİNÇER
Genç Sabancı'nın özel misafiri...
Akbank Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer ile iş insanı Haluk Dinçer'in oğulları Haluk Akay Dinçer Contemporaray İstanbul'da özel misafirini ağırladı.
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