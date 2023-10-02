Haluk Bilginer, 'Maria' adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak.
Giriş: 02 Ekim 2023 Pazartesi
HALUK BİLGİNER DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU ANGELINA JOLIE İLE MARIA FİLMİNDE BAŞROL OYNAYACAK
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolde
Haluk Bilginer, 'Maria' adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak.
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