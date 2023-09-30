Moda dünyasına genç tasarımcılar kazandırmak amacıyla düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışmasının ödülleri, önceki gece gerçekleşen özel gala gecesiyle sahiplerini buldu.
Giriş: 30 Eylül 2023 Cumartesi
MUSTAFA GÜLTEPE
EMEL VE NEJDET AYAYDIN ÇİFTİ GECEYE BİRLİKTE KATILDI.
İŞ İNSANI NEJDET AYAYDIN, YARIŞMADA JÜRİ ÜYESİYDİ.
EMEL AYAYDIN
MODACI ARZU KAPROL GECEDE JÜRİ YELİĞİ YAPTI
NİHAN PEKER VE ÖZLEM KAYA BİRLİKTE POZ VERDİ.
NİHAN PEKER
MUSTAFA PAŞAHAN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Genç tasarımcılar Koza'da yarıştı!
Moda dünyasına genç tasarımcılar kazandırmak amacıyla düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışmasının ödülleri, önceki gece gerçekleşen özel gala gecesiyle sahiplerini buldu.
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