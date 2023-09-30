İş ve cemiyet hayatının alışveriş tutkunu ünlü simaları, Derin Mermerci'nin ev sahipliğini yaptığı etkinlikte bir araya geldi.
Giriş: 30 Eylül 2023 Cumartesi
DERİN MERMERCİ VE ERKEK ARKADAŞI MURAT ASLAN DAVETE BİRLİKTE KATILARAK MİSAFİRLERİ AĞIRLADILAR.
DERİN MERMERCİ ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
SEDEF ZAİM VE KIZI NAZLI ORMAN ETKİNLİKTE BİRLİKTE ALIŞVERİŞ YAPTI.
MELTEM DEMİR
GÜLDEN BÜYÜKUÇAK
MELİS AĞAZAT
UĞUR TALAYHAN
GENEL
GENEL
Alışveriş tutkunları festivalde buluştu
İş ve cemiyet hayatının alışveriş tutkunu ünlü simaları, Derin Mermerci'nin ev sahipliğini yaptığı etkinlikte bir araya geldi.
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