Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, 60. yaşını kutladı.
Giriş: 29 Eylül 2023 Cuma
BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜMİT BOYNER 60. YAŞINI KUTLADI
CEM BOYNER EŞİ ÜMİT BOYNER'İN BU KARESİYLE 60. YAŞINI KUTLADI.
ÜMİT BOYNER'İN EŞİ CEM BOYNER'DE YENİ YAŞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA KUTLADI.
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
Boyner'den 60. yaşına kutlama
Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, 60. yaşını kutladı.
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