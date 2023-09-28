Sanatsever ünlü simalar 'Evrende Bir İz' sergisinde bir araya geldiler.
Giriş: 28 Eylül 2023 Perşembe
DİLARA AKIN
PELİN AKIN ÖZALP
AYŞE JABER
PELİN AKIN ÖZALP, İDİL FIRAT
İDİL FIRAT
EMİN HİTAY
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
'Evrende Bir İz' sergisi...
Sanatsever ünlü simalar 'Evrende Bir İz' sergisinde bir araya geldiler.
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