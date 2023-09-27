Contemporary Istanbul başladı!

Contemporary Istanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin ana medya sponsorluğunda kapılarını sanatseverlere açtı.

Giriş: 27 Eylül 2023 Çarşamba

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI DİNÇER VE ALİ GÜRELİ CONTEMPORARY İSTANBUL'A EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR

ALİ GÜRELİ GECEDE KONUŞMA YAPARAK MİSAFİRLERLE İLGİLENDİ.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU VE ALİ GÜRELİ CONTEMPORARY İSTANBUL'DA...

SANAT TUTKUNU OYA ECZACIBAŞI CONTEMPORARY İSTANBUL'UN 18. EDİSYONUNA KATILARAK ESERLERİ İNCELEDİ

ÜMİT VE CEM BOYNER ÇİFTİ DAVETE BİRLİKTE KATILDI.

GENÇ İŞ İNSANI RALF TEZMAN, DÜZENLENEN ETKİNLİKTE YER ALDI

SANAT TUTKUNU AYLİN TAHİNCİOĞLU ESERLERİ İNCELEDİ.

MAYA VE İBRAHİM BİTARGİL ÇİFTİ ÖZEL GECEYE KATILARAK BİRLİKTE POZ VERDİLER.

İLHAN SABANCI

DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ EŞİ DEMET ATEŞ İLE BİRLİKTE GECEDE...

ARZU SABANCI

SANAT PROGRAMI YAPAN ELİF DÜRÜST'TE DAVETE KARTILAN İSİMLER ARASINDA...

ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON SANAT ESERLERİNİ İNCELEYEREK DAVETTE GEZDİ.

ŞİRİN YALÇIN

EDVİNA SPONZA

İREM GÜRELİ

SELİN-NURİ HAS

EMİR SÖNMEZLER, İNDİA GRİMSTAD, SUZAN SABANCI DİNÇER, HALUK AKAY DİNÇER SABANCI

YOSUN GÜRELİ

SARA EL-YAFİ, PELİN ÖZALP, DİLARA AKIN

BİLGE KURU-PERVİN ERSOY

HALUK AKAY SABANCI DİNÇER, İNDİA GRİMSTAD

ESRA CİVELEK

ASLI-EDİP İLKBAHAR

ÖZNUR YAKIN

EMRE- MAİDE KURTTEPELİ

BURAK-EBRU DURUMAN

ECEHAN, ECE KURDOĞLU, İNCİ ERTUĞ

ZEYNEP FIRATOĞLU

DİDEM YAĞCI

EMRE KURTTEPELİ, FIRAT NEZİROĞLU, İRFAN ÖNGÖRMEN, MİCHA SERRAF, MAİDE KURTTEPELİ

GENEL

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Contemporary Istanbul başladı!

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