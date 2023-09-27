Contemporary Istanbul başladı!

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI DİNÇER VE ALİ GÜRELİ CONTEMPORARY İSTANBUL'A EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI DİNÇER VE ALİ GÜRELİ CONTEMPORARY İSTANBUL'A EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR
ALİ GÜRELİ GECEDE KONUŞMA YAPARAK MİSAFİRLERLE İLGİLENDİ.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU VE ALİ GÜRELİ CONTEMPORARY İSTANBUL'DA...
SANAT TUTKUNU OYA ECZACIBAŞI CONTEMPORARY İSTANBUL'UN 18. EDİSYONUNA KATILARAK ESERLERİ İNCELEDİ
ÜMİT VE CEM BOYNER ÇİFTİ DAVETE BİRLİKTE KATILDI.
GENÇ İŞ İNSANI RALF TEZMAN, DÜZENLENEN ETKİNLİKTE YER ALDI
SANAT TUTKUNU AYLİN TAHİNCİOĞLU ESERLERİ İNCELEDİ.
MAYA VE İBRAHİM BİTARGİL ÇİFTİ ÖZEL GECEYE KATILARAK BİRLİKTE POZ VERDİLER.
İLHAN SABANCI
DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ EŞİ DEMET ATEŞ İLE BİRLİKTE GECEDE...
ARZU SABANCI
SANAT PROGRAMI YAPAN ELİF DÜRÜST'TE DAVETE KARTILAN İSİMLER ARASINDA...
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON SANAT ESERLERİNİ İNCELEYEREK DAVETTE GEZDİ.
ŞİRİN YALÇIN
EDVİNA SPONZA
İREM GÜRELİ
SELİN-NURİ HAS
EMİR SÖNMEZLER, İNDİA GRİMSTAD, SUZAN SABANCI DİNÇER, HALUK AKAY DİNÇER SABANCI
YOSUN GÜRELİ
SARA EL-YAFİ, PELİN ÖZALP, DİLARA AKIN
BİLGE KURU-PERVİN ERSOY
HALUK AKAY SABANCI DİNÇER, İNDİA GRİMSTAD
ESRA CİVELEK
ASLI-EDİP İLKBAHAR
ÖZNUR YAKIN
EMRE- MAİDE KURTTEPELİ
BURAK-EBRU DURUMAN
ECEHAN, ECE KURDOĞLU, İNCİ ERTUĞ
ZEYNEP FIRATOĞLU
DİDEM YAĞCI
EMRE KURTTEPELİ, FIRAT NEZİROĞLU, İRFAN ÖNGÖRMEN, MİCHA SERRAF, MAİDE KURTTEPELİ
GENEL
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