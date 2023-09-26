Naomi Campbell, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu açıkladı. Ünlü model, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" dedi
Giriş: 26 Eylül 2023 Salı
ÜNLÜ MPODEL NAOMI CAMPBELL KARİYERİNİN PARLAK DÖNEMİNDE UYUŞTURUCU VE ALKOL BAĞIMLILIĞIYLA SAVAŞTIĞINI İTİRAF ETTİ.
NAOMI CAMPBELL
NAOMI CAMPBELL
NAOMI CAMPBELL
NAOMI CAMPBELL
NAOMI CAMPBELL
Naomi Campbell'dan itiraf!
Naomi Campbell, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu açıkladı. Ünlü model, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" dedi
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