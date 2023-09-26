Naomi Campbell'dan itiraf!

Naomi Campbell, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu açıkladı. Ünlü model, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" dedi

Giriş: 26 Eylül 2023 Salı

ÜNLÜ MPODEL NAOMI CAMPBELL KARİYERİNİN PARLAK DÖNEMİNDE UYUŞTURUCU VE ALKOL BAĞIMLILIĞIYLA SAVAŞTIĞINI İTİRAF ETTİ.

NAOMI CAMPBELL

NAOMI CAMPBELL

NAOMI CAMPBELL

NAOMI CAMPBELL

NAOMI CAMPBELL

Naomi Campbell'dan itiraf!

Naomi Campbell, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu açıkladı. Ünlü model, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" dedi

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Naomi Campbell'dan itiraf!

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