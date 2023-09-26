Bebek'te yürüyüş yapan iş insanı Murat Özyeğin ve Esra Civelek güzel havanın keyfini caddede çıkardı.
Giriş: 26 Eylül 2023 Salı
FİBA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT ÖZYEĞİN BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
MURAT ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN
ESRA CİVELEK SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BEBEK'TEYDİ...
ESRA CİVELEK
ESRA CİVELEK
Rotaları Bebek...
Bebek'te yürüyüş yapan iş insanı Murat Özyeğin ve Esra Civelek güzel havanın keyfini caddede çıkardı.
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