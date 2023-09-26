33. Caz Festivali başladı

33. Akbank Caz Festivali, Al Di Meola'nın sahne aldığı özel davetle başladı.

Giriş: 26 Eylül 2023 Salı

GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI DİNÇER, ÇİĞDEM ERKMAN İLE BİR ARAYA GELDİ.

İŞ İNSANI ALİ BERKMAN EŞİ JÜLİDE BERKMAN İLE FESTİVALDEYDİ.

İŞ İNSANI CAN HAS 33. CAZ FESTİVALİ'NDE...

SELİN VE NURİ HAS ÇİFTİ FESTİVALDE CAZ KEYFİ YAŞADI.

MELKAN GÜRSEL

DİDEM BAĞRIAÇIK

33. Caz Festivali başladı

33. Akbank Caz Festivali, Al Di Meola'nın sahne aldığı özel davetle başladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık uyum...

Nevbahar Koç
Tarz ve modern...

Aylin Tahincioğlu
Naomi Campbell'dan itiraf!

Naomi Campbell, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu açıkladı. Ünlü model, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" dedi
Rotaları Bebek...

Bebek'te yürüyüş yapan iş insanı Murat Özyeğin ve Esra Civelek güzel havanın keyfini caddede çıkardı.
33. Caz Festivali başladı

33. Akbank Caz Festivali, Al Di Meola'nın sahne aldığı özel davetle başladı.
Kırmızı zariflik...

Oya Eczacıbaşı

'Friends' temalı doğum günü...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte gittiği doğum günü partisinde kılık değiştirdi.
Barut'a eğlenceli kutlama...

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.