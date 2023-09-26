33. Akbank Caz Festivali, Al Di Meola'nın sahne aldığı özel davetle başladı.
Giriş: 26 Eylül 2023 Salı
GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI DİNÇER, ÇİĞDEM ERKMAN İLE BİR ARAYA GELDİ.
İŞ İNSANI ALİ BERKMAN EŞİ JÜLİDE BERKMAN İLE FESTİVALDEYDİ.
İŞ İNSANI CAN HAS 33. CAZ FESTİVALİ'NDE...
SELİN VE NURİ HAS ÇİFTİ FESTİVALDE CAZ KEYFİ YAŞADI.
MELKAN GÜRSEL
DİDEM BAĞRIAÇIK
33. Caz Festivali başladı
33. Akbank Caz Festivali, Al Di Meola'nın sahne aldığı özel davetle başladı.
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