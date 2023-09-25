Barut'a eğlenceli kutlama...

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.

Giriş: 25 Eylül 2023 Pazartesi

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK VE İBRAHİM, BERRAK BARUT BAŞARILI İŞ İNSANI NEZİH BARUT'UN YENİ YAŞINI KUTLADILAR

ALPİN ALBAYRAK, İBRAHİM, NEZİH-BERRAK BARUT

NEZİH VE BERRAK BARUT ÇİFTİ GECEDE DANS EDEREK EĞLENDİLER

ALPİN ALBAYRAK KARDEŞİ İBRAHİM BARUTLA POZ VERDİ.

NEZİH-BERRAK BARUT

NEZİH-BERRAK BARUT

NEZİH-BERRAK BARUT

NEZİH-BERRAK BARUT

NEZİH-BERRAK BARUT

Barut'a eğlenceli kutlama...

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.

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Barut'a eğlenceli kutlama...

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.

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