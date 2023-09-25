Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.
Giriş: 25 Eylül 2023 Pazartesi
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK VE İBRAHİM, BERRAK BARUT BAŞARILI İŞ İNSANI NEZİH BARUT'UN YENİ YAŞINI KUTLADILAR
ALPİN ALBAYRAK, İBRAHİM, NEZİH-BERRAK BARUT
NEZİH VE BERRAK BARUT ÇİFTİ GECEDE DANS EDEREK EĞLENDİLER
ALPİN ALBAYRAK KARDEŞİ İBRAHİM BARUTLA POZ VERDİ.
NEZİH-BERRAK BARUT
NEZİH-BERRAK BARUT
NEZİH-BERRAK BARUT
NEZİH-BERRAK BARUT
NEZİH-BERRAK BARUT
Barut'a eğlenceli kutlama...
Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.
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