Feryal Gülman yakın dostu Neşe Gönül ile İtalya'da buluştu.
Giriş: 23 Eylül 2023 Cumartesi
FERYAL GÜLMAN İTALYA'DA TATİL YAPIYOR.
YAKIN DOSTU NEŞE GÖNÜL İLE VENEDİK'İ GEZEN FERYAL GÜLMAN, BU ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Yakın dostlar tatilde...
Feryal Gülman yakın dostu Neşe Gönül ile İtalya'da buluştu.
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