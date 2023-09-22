Rapçi ASAP Rocky ile ikinci bebeklerini kucaklarına alan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, çocuklarıyla ilk kez poz verdi.
Giriş: 22 Eylül 2023 Cuma
ASAP ROCKY VE RİHANNA ÇOCUKLARIYLA POZ VERDİLER.
RAPÇİ ASAP ROCKY VE BEBEKLERİYLE POZ VEREN RİHANNA, ÇOCUKLARININ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ.
ASAP ROCKY, RİHANNA
RİHANNA
ASAP ROCKY, RİHANNA
RİHANNA
ASAP ROCKY
RİHANNA
RİHANNA
RİHANNA
Bebekleriyle poz verdi
Rapçi ASAP Rocky ile ikinci bebeklerini kucaklarına alan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, çocuklarıyla ilk kez poz verdi.
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