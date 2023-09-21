İstanbul'da şık açılış...

İş ve cemiyet hayatının lezzet tutkunu ünlü isimleri, dün gece gerçekleşen özel açılışta buluştu.

Giriş: 21 Eylül 2023 Perşembe

BEGÜM-ÖMER BALLI ÇİFTİ AÇILIŞA SELİM VE BİRNUR GAZİOĞLU İLE BİRİLİKTE KATILDI.

NEDİM-GAMZE KEÇELİ ÇİFTİ AÇILIŞTA BİRLİKTE POZ VERDİ.

EKREM VE TUĞÇE VARDAR ÇİFTİ AÇILIŞTA...

SEMİH-ÖZGE SANDER ÇİFTİ LEZZETLERİN TADINA BAKTI

SERRA TOKAR AÇILIŞA YALNIZ KATILMIŞTI

SARP-EDA EVLİYAGİL

ASLI PAMİR, MURAT PİLEVNELİ

ELİF EDES TAPAN

ALYA, AHMET-AYŞEGÜL HOTİÇ

SİBEL-FERRUH KARAKAŞLI

SONGÜL TOPRAK

DİLEK HANİF

CAN HELVACIOĞLU, BURCU ŞENDİR

NESLİHAN KOZANOĞLU, EBRU SANVER

SİNAN-FÜSUN KURAN

ARZU KUNT

SİBEL KERİMOĞLU, İDİL FIRAT

GAYE, MÜGE SIRMABIYIK

RİMA-MURAT KOLBAŞI

SİNAN ÖNCEL

TUÇE PEKSAYAR

HAKAN-AYŞEGÜL KODAL

HİLAL MOCAN, BUKET TAŞDELEN

EMEL OYSAL

SERAP SARI

MELİS AĞAZAT

JAMES OVERBAUGH, FATİH TUTAK, CLEMENT KWOK, JONATHAN CROOK

İstanbul'da şık açılış...

İş ve cemiyet hayatının lezzet tutkunu ünlü isimleri, dün gece gerçekleşen özel açılışta buluştu.

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