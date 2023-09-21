İstanbul'da şık açılış...

BEGÜM-ÖMER BALLI ÇİFTİ AÇILIŞA SELİM VE BİRNUR GAZİOĞLU İLE BİRİLİKTE KATILDI.
BEGÜM-ÖMER BALLI ÇİFTİ AÇILIŞA SELİM VE BİRNUR GAZİOĞLU İLE BİRİLİKTE KATILDI.
NEDİM-GAMZE KEÇELİ ÇİFTİ AÇILIŞTA BİRLİKTE POZ VERDİ.
EKREM VE TUĞÇE VARDAR ÇİFTİ AÇILIŞTA...
SEMİH-ÖZGE SANDER ÇİFTİ LEZZETLERİN TADINA BAKTI
SERRA TOKAR AÇILIŞA YALNIZ KATILMIŞTI
SARP-EDA EVLİYAGİL
ASLI PAMİR, MURAT PİLEVNELİ
ELİF EDES TAPAN
ALYA, AHMET-AYŞEGÜL HOTİÇ
SİBEL-FERRUH KARAKAŞLI
SONGÜL TOPRAK
DİLEK HANİF
CAN HELVACIOĞLU, BURCU ŞENDİR
NESLİHAN KOZANOĞLU, EBRU SANVER
SİNAN-FÜSUN KURAN
ARZU KUNT
SİBEL KERİMOĞLU, İDİL FIRAT
GAYE, MÜGE SIRMABIYIK
RİMA-MURAT KOLBAŞI
SİNAN ÖNCEL
TUÇE PEKSAYAR
HAKAN-AYŞEGÜL KODAL
HİLAL MOCAN, BUKET TAŞDELEN
EMEL OYSAL
SERAP SARI
MELİS AĞAZAT
JAMES OVERBAUGH, FATİH TUTAK, CLEMENT KWOK, JONATHAN CROOK
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