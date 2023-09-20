İpek Kıraç, BM Genel Kurulu Kapsamında New York'ta düzenlenen panelde konuşma yaptı.
Giriş: 20 Eylül 2023 Çarşamba
İPEK KIRAÇ, BM GENEL KURULU KAPSAMINDA NEW YORK'TA DÜZENLENEN PANELDE KONUŞMA YAPTI
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
Kıraç, New York'ta konuştu!
İpek Kıraç, BM Genel Kurulu Kapsamında New York'ta düzenlenen panelde konuşma yaptı.
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