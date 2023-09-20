Moda tutkunlarını buluşturan davet

Ünlü moda tasarımcısı Julie de Libran, Suzan Sabancı Dinçer'in ev sahipliğinde düzenlenen davette özel koleksiyonununu moda tutkunlarının beğenisine sundu.

Giriş: 20 Eylül 2023 Çarşamba

İŞ İNSANI SUZAN SABANCI DİNÇER, DAVETE JULIE DE LIBRAN VE KATHYRYN RAPHAEL İLE BİRLİKTE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

MODASEVER BİR İSİM OLAN AYLİN TAHİNCİOĞLU DAVETTE YERİNİ ALDI

BANU ÇARMIKLI KOLEKSİYONU BÜYÜK BİR DİKKATLE İNCELEDİ

ARZU ATABARUT

HEVES EKİNCİ

ESRA EKMEKÇİ

DİDEM BAĞRIAÇIK

RUKEN MIZRAKLI

GENEL

GENEL

Moda tutkunlarını buluşturan davet

Ünlü moda tasarımcısı Julie de Libran, Suzan Sabancı Dinçer'in ev sahipliğinde düzenlenen davette özel koleksiyonununu moda tutkunlarının beğenisine sundu.

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