Ünlü moda tasarımcısı Julie de Libran, Suzan Sabancı Dinçer'in ev sahipliğinde düzenlenen davette özel koleksiyonununu moda tutkunlarının beğenisine sundu.
Giriş: 20 Eylül 2023 Çarşamba
İŞ İNSANI SUZAN SABANCI DİNÇER, DAVETE JULIE DE LIBRAN VE KATHYRYN RAPHAEL İLE BİRLİKTE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
MODASEVER BİR İSİM OLAN AYLİN TAHİNCİOĞLU DAVETTE YERİNİ ALDI
BANU ÇARMIKLI KOLEKSİYONU BÜYÜK BİR DİKKATLE İNCELEDİ
ARZU ATABARUT
HEVES EKİNCİ
ESRA EKMEKÇİ
DİDEM BAĞRIAÇIK
RUKEN MIZRAKLI
GENEL
GENEL
Moda tutkunlarını buluşturan davet
Ünlü moda tasarımcısı Julie de Libran, Suzan Sabancı Dinçer'in ev sahipliğinde düzenlenen davette özel koleksiyonununu moda tutkunlarının beğenisine sundu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.