İş dünyasının tanınmış simalarından ünlü iç mimar Hasan Mingü önceki gün hayata gözlerini yumdu.
Giriş: 19 Eylül 2023 Salı
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO CENAZE TÖRENİNE GELEREK AİLEYE TAZİYELERİNİ İLETTİ.
İŞ İNSANI RIFAT ELHADEF CENAZE TÖRENİNE KATILDI.
NÜKET ECZACIBAŞI, MİNGÜ AİLESİ'NİN ACISINA ORTAK OLDU.
OSMAN ÇARMIKLI'DA CENAZE TÖRENİNE KATILAN İSİMLERDEN BİRİSİYDİ...
NESLİHAN VE SAİT MİNGÜ TAZİYELERİ KABULM ETTİLER.
GENEL
GENEL
GENEL
HASAN MİNGÜ
Acıya ortak oldular
İş dünyasının tanınmış simalarından ünlü iç mimar Hasan Mingü önceki gün hayata gözlerini yumdu.
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