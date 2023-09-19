Yaz tatilini genellikle şehir dışında geçiren Şirin Yalçın, tatilini bitirerek kızıyla yemekte bir araya geldi.
Giriş: 19 Eylül 2023 Salı
ŞİRİN YALÇIN KIZI İLE BİRLİKTE YEMEK YEDİĞİ ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
Anne-kız yemekte...
Yaz tatilini genellikle şehir dışında geçiren Şirin Yalçın, tatilini bitirerek kızıyla yemekte bir araya geldi.
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