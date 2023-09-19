Anne-kız yemekte...

Yaz tatilini genellikle şehir dışında geçiren Şirin Yalçın, tatilini bitirerek kızıyla yemekte bir araya geldi.

Giriş: 19 Eylül 2023 Salı

ŞİRİN YALÇIN KIZI İLE BİRLİKTE YEMEK YEDİĞİ ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.ŞİRİN YALÇIN

ŞİRİN YALÇIN

ŞİRİN YALÇIN

ŞİRİN YALÇIN

ŞİRİN YALÇIN

ŞİRİN YALÇIN

ŞİRİN YALÇIN

ŞİRİN YALÇIN

Anne-kız yemekte...

Yaz tatilini genellikle şehir dışında geçiren Şirin Yalçın, tatilini bitirerek kızıyla yemekte bir araya geldi.

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