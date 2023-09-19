Başarılı iş insanı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, yakın dostlarıyla Fransa'da buluşarak Eyfel manzarasında akşam yemeği yediler.
Giriş: 19 Eylül 2023 Salı
RALF VE SANEM TEZMAN ÇİFTİ PARİS'TE TATİL YAPIYOR
BAŞARILI İŞ İNSANI RALF TEZMAN VE EŞİ SANEM TEZMAN DOSTLARIYLA FRANSA'DA BULUŞTU
ECE SÜKAN, SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
Dostlarıyla Paris'te buluştular
Başarılı iş insanı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, yakın dostlarıyla Fransa'da buluşarak Eyfel manzarasında akşam yemeği yediler.
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