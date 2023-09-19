Kosifler'in festival eğlencesi...

Eşi Melda Kosif'le Almanya'da tatil yapan iş insanı Sinan Kosif, beraber geleneksel kostüm giyinerek October Fest'e katıldılar.

Giriş: 19 Eylül 2023 Salı

MELDA VE SİNAN KOSİF ÇİFTİ ALMANYA'NIN MÜNİH KENTİNDE DÜZENLENEN GELENEKSEL BİR FESTİVALE KATILDI.

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

Kosifler'in festival eğlencesi...

Eşi Melda Kosif'le Almanya'da tatil yapan iş insanı Sinan Kosif, beraber geleneksel kostüm giyinerek October Fest'e katıldılar.

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Kosifler'in festival eğlencesi...

Eşi Melda Kosif'le Almanya'da tatil yapan iş insanı Sinan Kosif, beraber geleneksel kostüm giyinerek October Fest'e katıldılar.
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