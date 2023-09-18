Hugh Jackman-Deborra-Lee Furness çifti, boşanma kararı aldı. İkili, "Neredeyse 30 yılı birlikte paylaştık. Şimdi yolculuğumuz değişiyor" açıklamasında bulundu
Giriş: 18 Eylül 2023 Pazartesi
HUGH JACKMAN, DEBORRA LEE FURNESS
HUGH JACKMAN, DEBORRA LEE FURNESS
HUGH JACKMAN, DEBORRA LEE FURNESS
HUGH JACKMAN
HUGH JACKMAN
HUGH JACKMAN
HUGH JACKMAN
Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness boşanıyor
Hugh Jackman-Deborra-Lee Furness çifti, boşanma kararı aldı. İkili, "Neredeyse 30 yılı birlikte paylaştık. Şimdi yolculuğumuz değişiyor" açıklamasında bulundu
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