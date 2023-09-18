Tarz ve modern...

AYLİN TAHİNCİOĞLU
Aylin Tahincioğlu
Nevbahar Koç
Oya Eczacıbaşı
Caroline Koç
Begüm Şen
Hugh Jackman-Deborra-Lee Furness çifti, boşanma kararı aldı. İkili, "Neredeyse 30 yılı birlikte paylaştık. Şimdi yolculuğumuz değişiyor" açıklamasında bulundu
Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko oğlu Leo Hakko ile birlikte poz vererek ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi Pervin Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamında dostlarıyla Gaziantep'i ziyaret ettiler.
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