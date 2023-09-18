Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi Pervin Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamında dostlarıyla Gaziantep'i ziyaret ettiler.
Giriş: 18 Eylül 2023 Pazartesi
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY EŞİ PERVİN ERSOY VE DOSTLARI ÖZNUR YAKIN, BİLGE KURU İLE BİRLİKTE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİNE KATILDI.
PERVİN ERSOY, ÖZNUR YAKIN, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, ÖZNUR YAKIN, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
Gaziantep ziyareti...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi Pervin Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamında dostlarıyla Gaziantep'i ziyaret ettiler.
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