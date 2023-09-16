Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, yeni yaşını iş arkadaşları ve ailesiyle birlikte kutladı.
Giriş: 16 Eylül 2023 Cumartesi
HEDİYE GÜRAL GÜR YENİ YAŞINI İŞ ARKADAŞLARININ SÜRPRİZİYLE KUTLADI.
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
Yeni yaşını kutladı...
Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, yeni yaşını iş arkadaşları ve ailesiyle birlikte kutladı.
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