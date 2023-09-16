Yeni yaşını kutladı...

Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, yeni yaşını iş arkadaşları ve ailesiyle birlikte kutladı.

Giriş: 16 Eylül 2023 Cumartesi

HEDİYE GÜRAL GÜR YENİ YAŞINI İŞ ARKADAŞLARININ SÜRPRİZİYLE KUTLADI.

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

Yeni yaşını kutladı...

Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, yeni yaşını iş arkadaşları ve ailesiyle birlikte kutladı.

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