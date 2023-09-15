Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini buldu.
Giriş: 15 Eylül 2023 Cuma
SELENA GOMEZ
TAYLOR SWIFT
SHAKIRA
DEMI LAVOTA
NICK MINAJ
CARDI B
ANITTA
THALIA
BABE
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
MTV Ödülleri sahiplerini buldu
Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini buldu.
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