MTV Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Giriş: 15 Eylül 2023 Cuma

SELENA GOMEZ

TAYLOR SWIFT

SHAKIRA

DEMI LAVOTA

NICK MINAJ

CARDI B

ANITTA

THALIA

BABE

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

MTV Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini buldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz ve modern...

Caroline Koç
Kırmızı zariflik...

Oya Eczacıbaşı

Şık uyum...

Begüm Şen
MTV Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini buldu.
"Gezintiye çıktım"

İşlerinden fırsat buldukça yurtdışına kaçamaklar yapan Seben Koçibey, sosyal medya hesabından tatilini paylaştı.
Erbil'den 'Seçmeler' sergisi...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları sanatçı Devrim Erbil'in kişisel sergisini ziyaret etti.
Özilhan'dan özel davet

Tarzı ve yaşam stiliyle dikkat çeken Yasemin Özilhan, işbiriliği yaptığı davetten çok özel kareler paylaştı.

Yeni yaşını kutladılar

Merhum Mustafa V. Koç'un eşi Caroline Koç yeni yaşını ailesi ve dostlarının paylaşımlarıyla kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.